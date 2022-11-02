أمين الأمم المتحدة: الجامعة العربية شريك مهم لنا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن مشاركته في القمة العربية الـ31، فرصة للتعبير عن «تضامنه وامتنانه للجزائر وشعبها»، معتبرا الجامعة العربية «شريك جد مهم للهيئة الأممية، لتحقيق الأمن والسلام والتنمية في العالم».

وبحسب ما نشره موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء الأربعاء، عبّر المسؤول الأممي في تصريح صحفي، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، عن سعادته بتواجده بالجزائر.

وأضاف، قائلًا: «التواجد هنا فرصة للتعبير عن امتناني وتضامني مع الجزائر وشعبها»، مشيدا بالدور الأساسي الذي لعبته الجزائر، في دعم حركات التحرر بإفريقيا.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية المغلقة، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبمشاركة قادة ورؤساء الدول، والحكومات العربية.

وتلت الجلسة التشاورية المغلقة بين القادة العرب والوفود المشاركة، جلسة العمل الأولى علنية بحضور الصحافة والإعلام، حيث ألقى القادة العرب كلمة حسب أولوية الطلب.

كما سيتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته خلال جلسة عمل ثانية مغلقة، حيث تشهد مشروعات القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

أما الجلسة الختامية ستكون علنية، وسيتم خلالها الاعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، تليها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة الـ32، كما سيختتم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الدورة الـ31 بكلمة ختامية.

في حين، سينظم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مؤتمرًا صحفيًا، رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.