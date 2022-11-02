لاتفيا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

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مددت لاتفيا مجددا حالة الطوارئ في المناطق المحاذية للحدود مع دولة بيلاروس المجاورة، والتي كان تم فرضها في أغسطس من العام الماضي، بعدما حاول آلاف المهاجرين عبورها.

وستظل حالة الطوارئ سارية حتى 10 فبراير، بحسب ما قررته الحكومة في ريجا اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الداخلية أن دعم مينسك لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا يعد عاملا إضافيا لتمديد حالة الطوارئ.

وتتشارك لاتفيا في حدود مع روسيا، وبيلاوس حليفة موسكو.

ووفقا للأعداد الرسمية، تم منع ما يربو على 7500 شخص من عبور الحدود بطريقة غير شرعية إلى داخل لاتفيا منذ إعلان حالة الطوارئ.

ويتهم الاتحاد الأوروبي، رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بتعمد جلب المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للتكتل.