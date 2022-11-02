الجيش اللبناني يحبط مخططا إرهابيا بالبلاد ويضبط منتمين لتنظيم داعش الإرهابي

أعلن الجيش اللبناني، القبض على عدد من المواطنين اللبنانيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وإحباط مخطط لارتكاب اعتداءات في لبنان.

وأكد الجيش اللبناني أنه بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، ألقت دورية من مديرية المخابرات بالجيش القبض على مواطن لانتقاله بتاريخ 20 ديسمبر الماضي إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه.

وأوضح الجيش اللبناني أن المواطن المذكور عاد خلسة إلى لبنان وقام بتجنيد أشخاصًا لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنيا وجسديا، وشراء أسلحة وقنابل يدوية لهم كي ينفذوا مخططاته.

وأشار إلى أن مديرية المخابرات تمكنت من ضبط المتورطين معه وعلى رأسهم مواطن لبناني كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي.

وأوضح الجيش اللبناني أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.