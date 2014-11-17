مواجهة ودية بين انجلترا واسكتلندا احتفالا بالذكرى 150 لأول مباراة دولية

تحتفل إنجلترا واسكتلندا بمرور 150 عاما من المنافسة حينما يلتقيان معا في "هامبدن بارك" العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفريقين سيلتقيان معا في جلاسجو في الذكرى رقم 150 حيث سيوافق ذلك يوم الثلاثاء 12 سبتمبر العام المقبل، في مباراة للاحتفال بذكرى أول لقاء بينهما كان قد أقيم في نوفمبر عام 1872، والذي يصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنه أول مباراة دولية في التاريخ.

وقال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: "أي مباراة مع اسكتلندا تكون دائما مميزة، أتخيل أن ذلك الحدث سيكون رائعا مع الاحتفال بذكرى مهمة".

وستكون تلك المواجهة هي رقم 116 بين الفريقين، وكانت المواجهة الأخيرة بينهما في منافسات أمم أوروبا "يورو 2020" في المجموعة الرابعة في ملعب "ويمبلي" يوم 18 يونيو من العام الماضي وانتهت بالتعادل السلبي وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها أول لقاء في التاريخ بينهما.

وقال ستيف كلارك، المدير الفني للمنتخب الاسكتلندي: "هذه المباراة مسجلة على أنها أول مباراة دولية في تاريخ اللعبة ، وسأكون فخورا بأن أقود فريقنا في هامبدن بارك كجزء من الاحتفال بالذكرى 150 للعبتنا الوطنية".