تارا عماد تكشف سبب بقائها في الجامعة 8 سنوات قبل التخرج

تحدثت الفنانة تارا عماد عن رحلة تخرجها في الجامعة بعد 8 سنوات من التنقل بين جامعات وكليات مختلفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، وقدمته اليوم هبة الأباصيري ومها الصغير.

وقالت تارا عماد، إنها كانت ترغب في دراسة علم النفس وبالفعل تقدمت لدراسته في إحدى الكليات المتخصصة لكنها لم تتمكن من استكمال تعليمها بهذا التخصص وهو ما دفعها للتفكير في كلية أخرى والتي أرشدتها إليها إحدى صديقاتها بالالتحاق بكلية الفنون التطبيقية.

عبرت تارا عماد عن فرحتها بإتمام دراستها وردود الفعل التي وصلت إليها، مؤكدة أنها مؤمنة بالتعليم وهو ما دفعها للحصول على الشهادة الجامعية في سن الـ٢٩ سنة، مشيرة إلى أن ما عطلها في دراستها كان عملها كفنانة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركتها في أعمال تطوعية مع عدد من الجمعيات الخيرية، منحها قدر من الإصرار على إتمام الدراسة خاصة وأنها قابلت نماذج كثيرة ومختلفة ترغب في استكمال التعليم رغم ظروفهم الصعبة.

حول الدور الذي تقدمه مبادرة "حياة كريمة" في المجتمع، أبدت تارا عماد تأييدها المطلق لها وبمثل هذه المبادرات التي تساهم في تغيير حياة المواطنين للأفضل خاصة السيدات والمرأة المعيلة.

كما كشفت تارا عماد، عن مواصفات فتى أحلامها، ومنها أن يتميز بالطموح والدعم المطلق لعملها وأن يكون سندًا بمعني الكلمة في كل شيء.