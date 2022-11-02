ضبط 3 طلاب متهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة في الجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 3 طلاب متهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة في الجيزة.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنا قيام بعض الطلاب بمعاكسة فتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.



بفحص الفيديو والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديدهم، وتبين أنهم (3 طلاب – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة).



بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بما جاء في مقطع الفيديو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.