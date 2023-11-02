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السفير حسام زكي: إيران معنية بقضية فلسطين وحديث توسعة حرب غزة غير مسئول

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
هديل هلال
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 4:27 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 4:27 ص

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن احتمالات نشوب حرب إقليمية واردة في ظل الوضع الحالي، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر الذي دام لـ26 يومًا.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أن إيران معنية بالقضية الفلسطينية، مردفًا: «حديث توسعة حرب غزة غير مسئول».

وتابع: «احتمالات حدوث خطأ في التقدير قد يؤجج الموقف ويجعلنا ندخل مسارًا مختلفًا تمامًا، الحرب الإقليمية قد تتسبب فيها إسرائيل أو الأطراف المناوئة لتل أبيب».

وذكر أن «توسعة المواجهة العسكرية القائمة الآن في غزة لا تصب في مصلحة أحد»، معقبًا: «نريد إيقاف حرب الإبادة التي تُشن على السكان العزل في فلسطين، ونرغب في رؤية نهايتها خلال أقرب وقت ممكن».

وشدد على أهمية ضبط الجميع لنفسه وألا يساهموا في توسعة رقعة الحرب؛ لأنها مسألة ستجلب المزيد من عدم الاستقرار للمنطقة، موضحًا أن الهدف العربي ينصب على وقف الحرب واستعادة الاستقرار في أقرب وقت؛ تمهيدا للانتقال إلى المربع السياسي.

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