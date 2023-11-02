نجم أستون فيلا السابق: صلاح سينتقل للدوري السعودي الصيف القادم

أكد مهاجم نادي أستون فيلا السابق، جابريل أجبونلاهور، عن توقعاته بشأن انتقال نجم ليفربول، محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2025، مع كثير من اهتمام أندية الدوري السعودي وعلى رأسها الاتحاد.

وكان اتحاد جدة قد سعى في الميركاتو الصيفي الماضي لانتقال محمد صلاح إلى صفوفه، لكن ليفربول رفض فكرة التفريط في الدولي المصري

ونجح محمد صلاح في تسجيل 8 أهداف مع ليفربول في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي، وينافس الهداف إيرلينج هالاند، المتصدر برصيد 11 هدفًا.

وتحدث أجبونلاهور عن وجهة نظره في مستقبل محمد صلاح من خلال حواره عبر شبكة «Football Insider» البريطانية، وقال: «أرى محمد صلاح في السعودية بنسبة 100%». وتابع: «سيرحل إلى هناك، وسيكون اللاعب الأعلى أجرًا.. أرى أن ذلك سيحدث في الصيف المقبل».

وأضاف: «سيكون أمامه عام على انتهاء عقده، وسيتحرك ليفربول من أجل بديله والاستفادة المادية من بيعه». واستفاض: «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال بالنسبة لنادي ليفربول، سيحصلون على كل ما يطلبونه، إنه أمر لا مفر منه في هذه المرحلة».

واستمر: «بقدر ما لا يريد كلوب خسارته، فمن الممكن أن يحصل على كل هذه الأموال للبحث عن بديل شاب جيد». وأتم: «لا أحد يعرف ما إذا كان مستوى محمد صلاح سيبدأ في الانخفاض كلما تقدم في العمر أم لا، لكن أعتقد أنه من الأفضل رحيله في صيف 2024».