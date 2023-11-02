حزب الله اللبناني يستهدف منظومة التجسس في موقع العباد الإسرائيلي

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أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره استهدفوا، اليوم الخميس، منظومة التجسس في موقع "العباد" الإسرائيلي.

وقال الحزب، في بيان صحفي: "استهدف ظهر يوم مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت بلدات العديسة، ووادي العليق وبلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين بلدة عديسة الحارة الشرقية، كما تعرضت منطقة أبو لبن في عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله" أن القوات الإسرائيلية استهدفت بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق جنوب لبنان.

وكانت "المنار" ذكرت، في وقت سابق صباح اليوم أن "مدفعية العدو تستهدف أطراف راميا وجبل بلاط وأطراف أبو لبن شرق عيتا الشعب في جنوب لبنان".

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أحد عناصرها، ليرتفع عدد قتلاها إلى47.

وكان حزب الله أعلن أن عناصره أسقطوا، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية كانت تحلّق فوق مناطق حدودية جنوبية، بواسطة صاروخ أرض جو، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليل أمس على محيط عدد من البلدات الحدودية الجنوبية.

واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

وشهدت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان حركة نزوح منذ بدء التوتر الأمني في الجنوب، منذ حوالي أكثر ثلاثة أسابيع، حيث نزح سكان تلك المناطق في اتجاه مناطق أكثر أمناً جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.