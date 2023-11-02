الوصل يتصدر الدوري الإماراتي بثلاثية في العين

اعتلى الوصل قمة جدول ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه العين، اليوم الخميس، في المرحلة السابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل الشارقة 1 / 1 مع مضيفه الجزيرة.

وعلى ملعب (زعبيل)، تقدم فابيو دي ليما لمصلحة الوصل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله سفيان بوفتيني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

واشتعلت المباراة من جديد، بعدما قلص العين الفارق بهدف حمل توقيع جوسنا ابيانفي في الدقيقة 64، غير أن كايو كانيدو أضاف الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد الوصل، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين دون أن يتلقى أي خسارة، إلى 17 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على العين، الذي تراجع للمركز الثاني عقب تلقيه خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 انتصارات.

من جانبه، اقتنص الشارقة نقطة في الوقت القاتل من ملعب مضيفه الجزيرة، بعدما تعادل معه 1 / 1 في اللحظات الأخيرة من عمر مباراتهما التي جرت في وقت سابق اليوم.

وبادر الجزيرة بالتسجيل عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 41، غير أن عبدالله إدريس أحرز هدف التعادل للشارقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد الشارقة إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام الجزيرة، الذي يحتل المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.