رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: جاهزون لاستقبال المزيد من الجرحى الفلسطينيين

قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الجمعية تنسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لرصد كل الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأربعاء، أن «الجمعية تتواصل مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر عالميًا لإعلامها بتلك الطلبات».

وأشار إلى أن «الجمعيات ترسل بناء على ذلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي»، نافيًا المتداول بشأن دخول مساعدات غير مهمة لقطاع غزة.

وأكمل: «الأمر غير حقيقي، نحن لا ندخل مساعدات إلا بناء على احتياجات حقيقية ورصد من الهلال الأحمر الفلسطيني، وأول شحنة مساعدات قدمناها يوم 8 أكتوبر بعد اليوم الثاني للعدوان على غزة».

وأعلن عن استقبال أكثر من 67 طائرة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات لقطاع غزة، قائلًا في الوقت نفسه، إنه «ليس رقمًا كبيرًا في ظل الاحتياج الحقيقي لأهالي غزة».

وذكر أن «المستشفيات في شمال سيناء تنتظر لاستقبال الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني»، معقبًا: «هيئة الإسعاف مستعدة على أعلى مستوى، وجاهزون بفرق الدعم النفسي والاجتماعي في معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى وذويهم».

وأكد الجاهزية لاستقبال المزيد من الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، مستشهدًا بحديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أمس أن المعبر من الناحية المصرية مفتوح لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن الجمعية يعمل بها أكثر من 600 متطوع، مختتمًا أن «عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر بلغت 70 ألفًا و773 ساعة عمل متواصلة لخدمة الأشقاء».