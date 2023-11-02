تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين بشأن التعدي على الأراضي الزراعية بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخصيص المحافظة لعدد من أرقام التليفونات بإدارة الأزمات والطوارئ؛ لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام: 084/2168041 أو 084/2168042 و084/2168043، والخط الساخن "114"، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لأشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ للحفاظ على موارد الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة صور التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، وإزالة التعديات داخل الأحوزة العمرانية بدون ترخيص.

وأشار إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار التعدي على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، مشددا على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة؛ لإزالة جميع هذه التعديات.

وكشف المحافظ، عن التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن ومختلف الجهات ذات الصلة؛ لاسترداد حق الشعب والحفاظ على مورد مهم من موارده ممثلاً في الرقعة الزراعية.

ووجه بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي تعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.