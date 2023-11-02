أول رد من إسرائيل على قرار البحرين عودة سفيري البلدين

نفت إسرائيل، اليوم الخميس، تقارير بشأن استدعاء سفيرها لدى البحرين وسفير البحرين لديها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في القدس إنه "لم يكن هناك تواصل أو قرار من حكومة البحرين والحكومة الإسرائيلية لاستدعاء سفيري الدولتين".

وأضاف أن العلاقات بين البلدين مستقرة.

وأكد مجلس النواب في مملكة البحرين في وقت سابق أن السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية معها.

وقال المجلس، وفق ما نشرته صحيفة "الأيام" البحرينية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس: "يأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات".