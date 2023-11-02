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سفير الاتحاد الأوروبي: مستمرون في الاستثمار والتعاون مع مصر بمجال المياه

محمد علاء
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 4:31 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 4:31 م

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، إن قطاع المياه أحد أهم مجالات التعاون مع مصر، مضيفا: "ملتزمون بالعمل مع القاهرة في هذا القطاع الحيوي.. نستثمر ومستمرون في هذا الاستثمار".

وأشاد برجر، في الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، بالموضوعات والنقاشات التي دارت خلال المؤتمر، قائلا: "سنأخذ الكثير من هذه الأفكار معنا في كوب ٢٨ لإثراء النقاشات".

كما أشار إلى أهمية الاستمرار في عقد حوارات فعالة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في قضايا المياه، وكذلك الإبداع والتكنولوجيا في هذا المجال.


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