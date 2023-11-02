مفوض الأونروا: نحمل إسرائيل مسئولية هجمات المستوطنين الانتقامية ضد الفلسطينيين بالضفة

أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، ممارسات المستوطنين اليهود بالضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 128 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2800.

واتهم خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، الكيان الصهيوني محملا إياه مسئولية حماية المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية، قائلا: «مسئولية إسرائيل أن تسيطر على سلوكيات المستوطنين الذين باتوا يشنوا هجمات انتقامية عديدة ضد الفلسطينيين، هناك عددا هائلا استشهد منذ بداية العام يحطم الرقم القياسي للعام الماضي».

وأعرب عن أسفه إزاء الأوضاع الصعبة بالضفة الغربية، قائلا: «هناك ماسأة تلوح بالأفق في الضفة؛ لا يسلط الضوء عليها بشكل كبير، ونحن قلقون للغاية حيال الموقف هناك»، مشيرا إلى فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى إصدار قرار من أجل وقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليوم.

وجدد أسفه تجاه عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار؛ نظرا لصبغته غير التنفيذية على نقيض الصادرة من مجلس الأمن، معقبا: «لا شك أن هذا يعبر عن انقسام العالم اليوم».



وأبدى قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الصحي بغزة، لا سيما في أعقاب زيارته الميدانية إلى القطاع بالأمس، قائلا: «نحن نواجه مأساة صحية في غزة ولكن للأسف يبدو أنها بدأت تتحول إلى كارثة كبرى، الحصار المفروض على قطاع غزة سيكون سببا في العديد من الوفيات».