يرى البابا فرانسيس أن مواطنيه دييجو مارادونا وليونيل ميسى، ليسا الأفضل فى تاريخ كرة القدم رغم تقديمهما مسيرة عظيمة.

وأجرى البابا فرنسيس مقابلة اعترف فيها بعظمة مواطنيه ميسى ومارادونا، لكن المثير للدهشة أنه اختار لاعبا آخر ليكون المفضل له تاريخيا.

وقال بابا الفاتيكان فى مقابلة مع قناة «راى» الإيطالية: «مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين فى ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتى هنا فى الفاتيكان خلال سنتى الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة».

وأضاف: «ميسى رجل صريح ونبيل، لكن بالنسبة لى، فإن السيد العظيم هو بيليه، رجل ذو قلب كبير، لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت فى بوينس آيرس، لقد تحدثنا».

واختتم البابا فرنسيس حديثه: «بيليه رجل عظيم إنسانيًّا، صحيح أن الثلاثة لاعبون عظماء، كل واحد فى تخصصه، ميسى جيد فى الوقت الحالى، وبيليه كان جيدًا جدًّا».