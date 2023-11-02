30 ألف أفغاني على الأقل يفرون من باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية

فر 30 ألف لاجئ أفغاني على الأقل من باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما بدأت تشتد حملة إسلام أباد لطرد المهاجرين غير الشرعيين.

وقال مسئولون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إن 25 ألف أفغاني على الأقل غادروا البلاد من المعابر في إقليم خيبر بختوانخا بشمال غرب البلاد و5246 من إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وقال نائب رئيس وكالة اللاجئين الباكستانية فضل رابي لـ(د. ب.أ): "نتوقع عبور نفس العديد الحدود اليوم".

وأظهرت إحصائيات الحكومة، أن أكثر من 140 ألف لاجئ عبروا إلى أفغانستان قبل مهلة الأول من نوفمبر في عودة طوعية للوطن.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان، إن الشرطة كانت تضايق حتى من كانوا يملكون الوثائق القانونية أو ينتظرون التوطين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بعدما استولت طالبان على الحكم في أفغانستان في 2021.

وحركت مجموعة من 13 شخصا بينهم نواب ونشطاء، طعنا قضائيا على خطط الترحيل الجماعي أمام المحكمة العليا.

كانت باكستان أعلنت في الشهر الماضي عن ترحيل نحو 1.7 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في البلاد، وهي خطوة انتقدتها الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وقامت السلطات باعتقال وترحيل عشرات الأفغان بالفعل أمس الأربعاء.

وقال وزير الداخلية سارفراز بوجتي، في منشور على منصة إكس: "اليوم نقول وداعا لـ64 مواطنا أفغانيا فيما بدأوا رحلتهم للعودة إلى الديار"، وأرفق مقطع فيديو بالمنشور يظهر مجموعة من الرجال يصطفون لركوب حافلة.

وأضاف: "هذه الخطوة هي دليل على عزم باكستان لترحيل أي فرد يقيم في البلاد بدون وثائق ملائمة".

أمرت باكستان بالترحيل وسط توترات متنامية مع حكومة طالبان الأفغانية بسبب الهجمات عبر الحدود.

وتتهم إسلام آباد الحكومة المتشددة في كابول بتساهلها مع المسلحين الإسلاميين الذين يشنون هجمات على قوات الأمن الباكستانية والمدنيين من مخابئهم المزعومة في أفغانستان.