ارتفاع أرباح لوفتهانزا خلال الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 47% سنويا، إلى 19ر1 مليار يورو مقابل 809 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت أرباح المساهمين يورو واحد لكل سهم مقابل 68ر0 يورو في العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل حساب الضرائب 47ر1 مليار يورو خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 12ر1 مليار يورو، مسجلة ثاني أفضل نتيجة ربع سنوية في تاريخها.

وبلغ هامش أرباح التشغيل المعدلة 3ر14% خلال الربع الثالث مقابل 8ر11% في العام الماضي.

كما زاد إجمالي إيرادات الشركة الألمانية خلال الربع الثالث بنسبة 8% إلى 28ر10 مليار يورو مقابل 54ر9 مليار يورو في العام الماضي، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية في تاريخ لوفتهانزا.

ووصل إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال الربع الثالث 38 مليون راكب مقابل 33 مليون راكب في العام الماضي.

في الوقت نفسه، تتوقع لوفتهانزا جروب تحقيق نتائج تشغيل إيجابية خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع زيادة طاقتها التشغيلية إلى 91% من مستوياتها عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للعامين الحالي والمقبل، أبقت الشركة على توقعاتها في ظل استمرار الطلب القوي على السفر خلال الشهور المقبلة.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل معدلة بأكثر من 6ر2 مليار يورو خلال العام الحالي ككل.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع الشركة وصول هامش أرباح التشغيل المعدلة إلى 8% على الأقل، وزيادة طاقتها التشغيلية إلى 95% من مستويات 2019.