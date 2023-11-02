إيقاف مدرب يونيون برلين مباراة واحدة بكأس ألمانيا

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تقرر إيقاف أورس فيشر، مدرب فريق يونيون برلين مباراة واحدة في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال خسارة فريقه صفر / 1 أمام شتوتجارت في المسابقة أول أمس الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف فيشر وكذلك مايكل جسبورنينج، مدرب حراس المرمى، بسبب سلوكهما غير الرياضي.

وعقب إقصاء يونيون برلين من كأس ألمانيا، فمن المقرر أن ينفذ فيشر عقوبة إيقافه في مباراته المحتملة التالية بالمسابقة.

واعترض فيشر على إحدى قرارات حكم المباراة أثناء اللقاء بشكل حاد، لكنه شدد على أنه لم يتفوه بأي لفظ مسيء، وقدم اعتذاره للحكم لاحقا.

وصرح فيشر عقب المباراة قائلا "لقد قال الحكم إنني كنت عدوانيا حادا للغاية".