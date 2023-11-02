الخارجية الروسية: عواقب تهجير الفلسطينيين إلى سيناء كارثية على الشرق الأوسط

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن «فكرة نقل سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، ستتحول إلى كارثة للشرق الأوسط».

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: «إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن عواقب النزوح الجماعي للناس ستكون كارثية، ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في المنطقة».

وشددت على أن مثل هذا السيناريو سيكون له عواقب كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضافت: «لا تزال الحالة هناك تتطور وفقا لسيناريو سلبي للغاية، ففي 28 أكتوب، دخلت المواجهة مرحلة خطيرة جديدة، حيث شنت إسرائيل عملية برية في قطاع غزة، في عمق عدة كيلومترات إلى الداخل».

ووفقا لزاخاروفا، «دون خطوات جذرية لتهدئة الوضع، فإن الكارثة الإنسانية، التي تحدث بسبب التصعيد، سيكون لها عواقب لسنوات وعقود».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 965 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى إصابة 32 ألفًا بجروح مختلفة.