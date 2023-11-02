الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مريضا من غزة بعد اقتحام مستشفى المقاصد بالقدس

أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الخميس، 11 مريضا من قطاع غزة، وآخر من الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها مستشفى المقاصد ببلدة الطور بالقدس.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن شهود عيان "أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى المقاصد وداهمت الأقسام واعتقلت مرضى ومرافقيهم، ووضعت قيودا حديدية في أيدي الرجال منهم، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس المحتلة".

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أنها استدعت نائب مدير المستشفى للتحقيق، واعتقلت 4 مرضى رجال من غزة وخامس من الضفة الغربية، و7 نساء من غزة، بحسب وكالة صفا.

ونشرت شرطة الاحتلال مقطع فيديو تبين فيه كيفية اعتقال المرضى من مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، بحجة عدم وجود تصاريح معهم لدخول الأراضي المحتلة، وفق ما ذكرته الوكالة الفلسطينية.