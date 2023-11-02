 توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرنة وإسنا وأرمنت والبياضية بالأقصر - بوابة الشروق
الخميس 2 نوفمبر 2023 1:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرنة وإسنا وأرمنت والبياضية بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 1:32 م

قالت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه توزيع لحوم 4 عجول و4 خرفان على 920 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقريتي القبلي قمولا والأقالتة بمركز القرنة، وقريتي الرزيقات قبلي والرزيقات بحري مركز أرمنت، وقريتي الدير والقراية مركز إسنا، وقريتي البياضية والبغدادي بمركز البياضية.

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشاد بغدادي، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأوضح أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية، لافتا إلى الاستعداد لتنفيذ عددا كبيرا من المشروعات الخيرية في تنمية القرى الفقيرة خلال الفترة المقبلة بالمحافظة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك