توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرنة وإسنا وأرمنت والبياضية بالأقصر

قالت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه توزيع لحوم 4 عجول و4 خرفان على 920 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقريتي القبلي قمولا والأقالتة بمركز القرنة، وقريتي الرزيقات قبلي والرزيقات بحري مركز أرمنت، وقريتي الدير والقراية مركز إسنا، وقريتي البياضية والبغدادي بمركز البياضية.

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشاد بغدادي، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأوضح أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية، لافتا إلى الاستعداد لتنفيذ عددا كبيرا من المشروعات الخيرية في تنمية القرى الفقيرة خلال الفترة المقبلة بالمحافظة.