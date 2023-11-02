قيادي بحركة حماس: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه ومجاهدونا يتصدون له بكل بسالة

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، إن «الوضع الإنساني في غزة كارثي، مع استمرار قطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: «العدو يقصف المخابز وطوابير الواقفين أمام المخابز للحصول على لقمة العيش، وهي تداعيات تهدد بوضع إنساني كارثي».

وأعرب عن تقديره للدور المصري في إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مطالبًا بزيادة عدد الشاحنات إلى 300 لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأكمل: «نحن أمام عدوان شامل لا يتوقف عند قضية محددة بل يتسع لقصف سيارات الإسعاف وتدمير المخابز والمخازن، عدوان يفشل في تنفيذ المهمة التي وعد بها، ومجاهدونا يتصدون له بكل بسالة على كل المحاور».

وذكر أن «اعتراف العدو بمقتل 18 جنديا حتى الآن ومقتل قادة وضباط في الجيش، منهم قائد كتيبة دبابات، إنما هو ناتج عن بسالة المقاومة وبطولتها».

واستطرد: «العدو يدرك أن المعركة لن تمر بسهولة وأن استبسال المجاهدين والمقاومين قد يدفع به إلى الوراء، ويتفاجأ أن المقاومة بقذيفة محلية الصنع تنجح في إصابة مدرعة يفتخر بها ويدمرها ويلقى 13 جنديا مصرعهم».