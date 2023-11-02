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أصدرت سلطات إقليم خاركيف بشرق أوكرانيا أوامر، اليوم الخميس، بالإجلاء القسري للأسر وأطفالها في ظل اشتداد القصف الروسي.

وأعلن حاكم الإقليم أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق تليجرام، أن أمر الإجلاء ينطبق على سبعة مواقع، تشمل بلدة كوبيانسك الواقعة على خط الجبهة، ويتأثر بالأمر 275 طفلا.

ونزح 89 طفلا وأسرهم إثر توصية سابقة. ووفقا لسينيهوبوف، سيتم توفير المأوى للاجئين وسيحصلون على دعم من منظمات الإغاثة الدولية.

وفي أكتوبر، صدر أمر إجلاء مشابه في أجزاء من إقليم خيرسون بجنوب البلاد على طول نهر دنيبرو.

كانت القوات الروسية احتلت نقطة تقاطع سكة حديد كوبيانسك منذ أواخر فبراير عام 2022 إلى منتصف سبتمبر من العام نفسه، وتقع جبهة القتال بين القوات الأوكرانية والروسية الآن على بعد حوالي 7 كيلومترات فقط شمال شرق كوبيانسك.