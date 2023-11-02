مستشار الأمن القومي العراقي: قتل الأطفال والدمار الذي يحدث في غزة أمر غير مقبول

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن قتل الأطفال والدمار الذي يحدث في قطاع غزة أمر غير مقبول.

جاء ذلك خلال استقبال الأعرجي للسفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس.

وبحث الجانبان، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وناقش الجانبان ملفات مخيم الهول السوري، واستمرار التعاون بين بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وجدد الأعرجي، التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن سياسة العراق الثابتة هي الابتعاد عن الخلافات مع دول الجوار والسعي لترسيخ مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية في حل الأزمات.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن أن بلاده تؤكد على مراعاة الجانب الإنساني في قطاع غزة، مثمنا جهود الحكومة العراقية في حماية البعثات العاملة ب‍العراق.