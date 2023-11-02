سحب عبارة في بحر البلطيق إلى ميناء سويدي بعد جنوحها

بعدما جنحت العبارة ماركو بولو بلطيق سي قبالة الساحل الجنوبي للسويد قبل أسبوع، تم قطرها إلى ميناء كارلشام، اليوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تي تي" وقناة "إس في تي" السويديتين.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لقناة "إس في تي" إن الأمور سارت وفق الخطة الموضوعة.

وجرى تحريك السفينة بالفعل من قاع البحر أمس الأربعاء، ونقلت إلى مياه أعمق.

وجنحت ماركو بولو في البداية، وعلى متنها 70 شخصا، بين مدينتي تريلبورج وكارلشام يوم 22 أكتوبر ولكنها واصلت طريقها، ثم جنحت مجددا بعد 5 كيلومترات أخرى.

ومنذ ذلك الحين، علقت السفنية بالقرب من هورفيك على بعد نحو 120 كيلومترا من شمال شرق مالمو، وكان تم إنزال كل الركاب وبعض أفراد الطاقة، بينما تسرب النفط من السفينة مما تسبب في مشكلة بيئية.

وجمعت أجهزة الطوارئ نحو 50 ألف لتر من النفط ونفايات النفط.

وجرى تغريم فردين من الطاقم بسبب الإهمال في عملية الشحن