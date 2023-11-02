محافظ مطروح يشيد بالعروض الفنية للأطفال باللغة اليابانية في إحدى المدارس اليابانية

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددًا من العروض الفنية للأطفال بمرحلة رياض الأطفال المصحوبة باللغة اليابانية في المدرسة اليابانية بالمحافظة، فضلًا عن استعراض عدد من الأنشطة الأخرى من خلال أنشطة "التوكاتسو"، ومدى تعريفهم بالسلوكيات الإيجابية لفريق العمل من تنظيم وحسن سلوك، وتفاعل.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ مطروح، طلاب المدرسة المصرية اليابانية، في اليوم الثقافي الياباني الذى نظمته المدرسة بحضور أكيموتو ميساكو الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومدير المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، وعدد من أولياء أمور الطلاب.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمدرسة، وجميع المعلمين بها لخروج جيل جديد يواكب روح العصر، مشيدا بما شاهده من تجربة التعليم الياباني، وثقة وتعامل الطلاب.

وأكد امتنانه وفخره بوجود نموذج للتعليم الياباني مع الإقبال الكبير عليه، ومدى احترام الثقافة اليابانية وحب التعليم، مشددًا على أن هناك إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية من التعليم المتميز.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم الياباني في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكي متميز يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم.