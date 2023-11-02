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بولندا تمدد التفتيش على الحدود مع سلوفاكيا

علم بولندا
علم بولندا
وارسو - د ب أ
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 2:11 م

انضمت بولندا إلى جمهورية التشيك في تمديد عمليات التفتيش المؤقتة على حدودها مع سلوفاكيا لمدة ثلاثة أسابيع حتى 22 نوفمبر الجاري، في إطار جهود مكافحة تهريب البشر.

ونشرت وزارة الداخلية مرسوما بهذا الشأن اليوم الخميس.

وقرر مجلس الوزراء التشيكي في براغ أمس الأربعاء تمديد عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفاكيا حتى 22 نوفمبر الجاري.

وفرضت الحكومة التشيكية عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا في مطلع أكتوبر الماضي. وكان قد تم من قبل تمديد عمليات التفتيش إلى الثاني من نوفمبر الجاري.

وقبل تقسيمهما في عام 1993، كانت جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا تشكلان دولة واحدة، هي تشيكوسلوفاكيا. وتتسم العلاقات الاقتصادية والثقافية والأسرية بين الجارتين بأنها وثيقة.


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