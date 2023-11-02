شدد سفير فلسطين لدى تركيا، فايد مصطفى، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكبح الدمار الهائل وشلالات الدماء التي تسيل يوميا من أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة على أرضهم.

وأكد خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، رفض السلطة الفلسطينية السيناريوهات الغربية لتدويل قطاع غزة ووضعها تحت إشراف دولي في أعقاب انتهاء الحرب الدائرة اليوم، قائلا: «محاولات غير مقبولة، لا دولة دون غزة، غزة جزء أصيل من الوطن».

وتابع: «نحن نرى أن الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الآن؛ ليست موجهة ضد حماس بل ضد الشعب الفلسطيني؛ والهدف هو القضية الفلسطينية برمتها»، لافتا إلى رفض السلطة الفلسطينية التعاطي مع تلك الأفكار التي تهدف إلى تدمير حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن القمة العربية المقرر انعقادها بالرياض الفترة المقبلة؛ من شأنها أن تدعم الموقف الفلسطيني بهذا الصدد، معقبا: «غير مقبول إطلاقا هذا الموضوع؛ ليس خاضعا للمساوامة وليس من صلاحيات إسرائيل والولايات المتحدة بأن تقرر من يدير غزة، شأن غزة يقرره الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى بذل السلطة الفلسطينية قصارى جهودها منذ اليوم الأول للعدوان في محاولة وقف آلة الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة اتخاذ موقفا عربيا قويا حيال الأزمة الراهنة، قائلا: «لا يجوز أن يترك الشعب الفلسطيني وحيدا، الشعب الفلسطيني لا يدافع فقط عن حقوقه الوطنية والسياسية بل هو في الخندق الأول دفاعا عن الأمة العربية ومقدساتها الإسلامية».