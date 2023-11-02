ركلات الترجيح تقود ساسولو لدور الـ16 بكأس إيطاليا على حساب سبيزيا

صعد فريق ساسولو لدور الـ16 في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه سبيزيا، اليوم الخميس، في الدور الثاني للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ساسولو، الذي أعاد البسمة لجماهيره المحبطة من نتائج الفريق المخيبة ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويحتل ساسولو المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، علما بأنه لم يحقق أي فوز في البطولة خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة.

في المقابل، تأتي تلك الخسارة لتضاعف من معاناة سبيزيا، المتعثر أيضا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، حيث يتواجد في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 8 نقاط من مبارياته العشر الأولى في المسابقة.