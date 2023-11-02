أعلنت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تمارا الرفاعي، عن استهداف الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي 3 ملاجئ تابعة للوكالة بمخيمات جباليا والشاطئ والبريج، إلى جانب حافلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، إلى تعرض أكثر من 50 منشأة وحافلة تابعة للأونروا للاستهداف المباشر أو غير المباشر منذ بدء الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى استهداف 72 موظفا بالوكالة منذ بداية العدوان.



وقالت إن المناشدات الموجهة إلى المجتمع الدولي؛ بشأن ضرورة تزويد القطاع بالوقود لم تلق استجابة إلى اليوم، معقبة: «لم يدخل إلى غزة حتى الآن نقطة وقود واحدة»، مؤكدة أن استمرار تجاهل الاستجابة للمطالبات؛ يهدد استمرار عمل المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه.



وأشارت إلى ارتفاع معدل عبور الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة في الوقت ذاته أن مجموع المساعدات إلى الآن لا يزال يمثل «فتات» حسب وصفها قياسا بحجم الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع.



وشددت على ضرورة تدفق المساعدات بأعداد كثيفة؛ من أجل تلبية المتطلبات الإنسانية والإغاثية لا سيما الوقود والغذاء والدواء والمياه.