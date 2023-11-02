تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد استهداف محيط مستشفى القدس جنوب مدينة غزة.



وأفاد مراسل قناة «الجزيرة» بشن غارة إسرائيلية جديدة على منطقة تل الهوى غرب مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.



ولفتت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الطائرات الإسرائيلية تحيط مستشفى القدس بغزة، بحزام ناري؛ لإرغام اللاجئين والمرضى الراقدين فيه على مغادرته.





#شاهد أحزمة نارية عنيفة جدآ قبل قليل خلف مستشفى القدس في تل الهوا



أكثر من 20 غارة في دقيقتين فقط .. pic.twitter.com/dHtk9BXfk5 — Alaqsa Flood 🇵🇸 (@jamalodah) November 2, 2023



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفى القدس في تل الهوا غرب غزة.



وأكد الهلال الأحمر، إصابة نازحين اثنين بالرصاص في الصدر والبطن.



وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.