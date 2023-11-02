مندوب روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تدعو إلى وقف سفك الدماء في فلسطين على الفور

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن فلسطين، إنه يجب وقف سفك الدماء في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الفور تجنبا لاجتياحه منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وقال نيبينزيا: "أولا وقبل كل شيء، من الضروري وقف سفك الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فلن يتوقف الصراع أبدا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ودعا نيبينزيا أيضا إلى "السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج الفوري عن الرهائن".

وأشار إلى أنه "سيتعين سلك هذا المسار، عاجلا أم آجلا، والسؤال الوحيد هو كم من الأبرياء سيموتون في هذه الأثناء".