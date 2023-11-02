استقالة وزير خارجية أوروجواي بسبب فضيحة جواز سفر

تقدم وزير خارجية أوروجواي فرانسيسكو بوستيلو، أمس الأربعاء، باستقالته بعد تسريب مكالمة هاتفية إلى الصحافة المحلية أظهرت أنه حاول عرقلة التحقيق في إصدار جواز سفر لمهرب مخدرات مدان، مما أثار أزمة سياسية للرئيس لويس لاكالي بو.

ونشرت صحيفة "بوسكيدا" الأوروجوانية مكالمة هاتفية تم تسجيلها في نوفمبر 2022 بدا فيها بوستيلو وكأنه يقترح أن تخفي نائبة وزير الخارجية السابقة كارولينا آتشي الأدلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.

واستقالت كارولينا آتشي نائبة وزير خارجية الأوروجواي في ديسمبر الماضي، بعد شهور من الانتقادات لتورطها في حصول مهرب مخدرات مدان على جواز سفر.

وأكد الرئيس لويس لا كاليي بو، في مؤتمر صحفي، الاستقالة.

وكانت المعارضة قد انتقدت حكومة لا كاليي بو لاستخراجها على نحو سريع جواز سفر العام الماضي لسيباستيان مارسيت، وهو مواطن من أوروجواي تم سجنه لتهريب المخدرات، مما سمح له بمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر 2021، حيث كان محتجزا بسبب سفره بجواز سفر بارجوياني مزيف.

ونفى لاكالي بو ووزراؤه ارتكاب أي عمل خاطئ، قائلين إنهم تصرفوا في إطار القانون.