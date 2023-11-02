الصين تقيم مراسم تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق لي كه تشيانج في بكين

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق، لي كه تشيانج، حضر قادة وسياسيون صينيون مراسم الجنازة في مقبرة باباوشان الثورية ببكين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ووصل الزعيم الصيني، شي جين بينج، وزوجته بنج ليوان جين بينج، إلى جانب أعضاء آخرين رفيعي المستوى من الحكومة والحزب، لتقديم تعازيهم. وكان من بينهم رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج.

وانحنى الحضور داخل القاعة أمام الجثمان الملفوف بعلم الحزب الشيوعي، قبل أن يتم حرقه في المقبرة، بحسب ما ورد في التقرير.

وفي الطريق إلى المقبرة، وقف مئات الأشخاص على جانب الطريق، حيث كانوا يهتفون قائلين: "يا رئيس الحكومة، ارقد بسلام" في اتجاه الموكب الذي يحمل جثمان لي.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية صورا لأعلام منكسة في ميدان تيانانمن، وأيضا على المباني الحكومية الصينية.

وأعرب عدد من المشيعين في مقاطعة آنهوي شرقي الصين هذا الأسبوع عن شكوكهم في وفاة المسؤول الصيني الكبير السابق جراء الإصابة بنوبة قلبية، وهو السبب الذي ورد في بيان حكومي أصدرته بكين الجمعة الماضية ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووجد لي نفسه مهمشا على يد الرئيس الصيني شي جين بينج قبل مغادرته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي قبل عام مضى رغم صغر سنه بما يكفي للبقاء في منصبه.

ورغم أن الظروف الصحية لكبار القادة دائما ما تعتبر سرا من أسرار الدولة في الصين، فلم يظهر أي دليل يقوض رواية الحزب الشيوعي عن وفاة لي.

وتأتي وفاة لي في الوقت الذي أدت فيه سلسلة من الإطاحات غير المبررة لمسؤولين في القيادة الصينية إلى خلق شعور متزايد بالغموض حول الحزب.

وقالت مديرة الأبحاث في الصين وهونج كونج وتايوان لدى منظمة "فريدوم هاوس"، ياكيو وانج، إن عدم شفافية الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة قد ولد شعورا بعدم الثقة بين الناس.

وأضافت وانج "يموت الكثير من الأشخاص بسبب النوبات القلبية المفاجئة كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد".

وقالت وانج إنه "من المثير للسخرية أنه رغم أن الحكومة الصينية تتمتع بالقوة المطلقة، فإنها لا تستطيع أن تجعل الأشخاص يصدقون ما تقوله."

وقد أصيب كه تشيانج الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما بأزمة قلبية بصورة مفاجئة في شنغهاي الجمعة الماضية. وتم نقل جثته في نفس اليوم إلى بكين على متن طائرة خاصة.

وتقاعد كه تشيانج من منصبه كرئيس للوزراء في مارس الماضي بعد توليه المنصب لمدة عشرة أعوام.

وكان كه تشيانج من مؤيدي السياسات المشجعة للسوق وانفتاح الصين.