المكتب السياسي لحماس: أعددنا أسلحة وذخيرة لمدة طويلة لمحاربة الاحتلال

علق عضو المكتب السياسي بحركة حماس حسام بدران، على مدى جاهزية المقاومة لحرب طويلة الأمد مع قوات الاحتلال، وامتلاكها لاستراتيجية لاستكمال عملياتها ضد العدوان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أن عملية طوفان الأقصى هي عملية دفاعية في الأصل ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة، منوها بأن الدخول البري الذي هدد بها الاحتلال تجهزت له كتائب القسام وأعدت له العُدة لمواجهته، هذا إلى جانب معرفتها بالمناطق التي سيدخلها الاحتلال.

ولفت إلى أنه تم إعداد الأسلحة والذخيرة لمدة طويلة، لمحاربة قوات الاحتلال، مشددا على أن الاحتلال حينما يدخل إلى قطاع غزة برا، سيدخل إلى مقبرة لجنوده وضباطه، مع الأخذ في الاعتبار بأن المقاومة قضت على 20 جنديا إسرائيليا خلال 20 ساعة.

وأوضح أن أحد أوجه الإبداع في عملية طوفان الأقصى، يتمثل في تحرك أكثر من ألف مقاتل من المقاومة دون وصول أي خبر للأجهزة الأمنية والاستخباراتية للاحتلال، يؤكد أن هذه الدولة ليس كما تحاول الترويج بأنها دولة عظمى ولديها جيش لا يقهر.

وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة من وسائل الإعلام الغربية وفقا للرواية الإسرائيلية، ثبتت أنها غير صحيحة ودن أي أدلة، مؤكدا أن حدة هذا الكذب والتضليل بدأ في التراجع، خاصًة وأن عملية 7 أكتوبر استهدفت مهاجمة القواعد العسكرية الكثيرة المنتشرة حول قطاع غزة وهذا ما تم، وهناك فرقة اسمها غزة تابعة لجيش الاحتلال، تم استهدافها بشكل كامل ما بين قتيل وجريح وأسير.



