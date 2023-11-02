اختيارات تين هاج تثير استياء لاعبي مانشستر يونايتد

تتصاعد التوترات داخل مانشستر يونايتد، بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج.

وخرج مانشستر يونايتد من كأس الرابطة مساء الأربعاء، بعد خسارته 0-3 على أرضه أمام نيوكاسل، بعد ثلاثة أيام فقط من خسارته في ديربي مانشستر بنفس النتيجة.

خسر يونايتد الآن خمس مباريات على أرضه هذا الموسم، وتعرض إلى 8 هزائم في المجموع، ما تركه في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، ويواجه خطر الفشل في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

وكان للمستوى الصادم تأثيره على غرفة تبديل الملابس، حيث بدأ اللاعبون يشعرون بالاستياء من بعض زملائهم في الفريق، كما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز".

وكشفت الصحيفة، عن وجود اعتقاد داخل الفريق بأن تين هاج يفضل بعض اللاعبين على غيرهم، ويستمر في الوقوف بجانبهم وحمايتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يؤدون على أرض الملعب أم لا.

ويأتي ذلك بعد قرار المدير الفني بتجريد هاري ماجواير من شارة القائد في فترة ما قبل الموسم، في حين أنه استبعد جادون سانشو من الفريق خلال الشهرين الماضيين، بعد أن ادعى الأخير أنه أصبح "كبش فداء" في النادي.

وادعى الرئيس التنفيذي للنادي ريتشارد أرنولد الأسبوع الماضي، أن يونايتد يحرز "تقدمًا جيدًا" ولكن لا يبدو أن هذا هو الرأي الذي يشاركه اللاعبون.

وتابعت الصحيفة إن لدى اللاعبين مخاوف بشأن الاتجاه الذي يسير فيه النادي، مع عدم قدرة الفريق حاليًا على تكرار النتائج أو العروض التي حققها الموسم الماضي.