 ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 132 منذ حرب غزة - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 132 منذ حرب غزة

رام الله - د ب أ
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 10:43 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 132 منذ السابع من الشهر الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي البيرة وقلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن حصيلة إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 340 شهيدا، بينهم 132 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

في هذه الأثناء، أعلنت هيئة الأسرى في منظمة التحرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية اليوم، ومنذ السابع من الشهر الماضي سجل نحو 1900 حالة اعتقال.


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