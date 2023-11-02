الصين تؤكد دعمها لدعوات الدول العربية لوقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على ‎غزة، وما نجم عنها من كارثة إنسانية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن وانج دعا إلى وقف الكارثة الإنسانية في القطاع وندد بهجوم إسرائيل على مخيم جباليا للاجئين.



وأكد دعم الصين لدعوات الدول العربية بوقف إطلاق النار.



وفي ظل تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، قال وانج إن الصين على استعداد للتعاون مع الأطراف الأخرى وضمان وجود مسارات إنقاذ إنسانية سلسة.



وحسبما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الصفدي ضرورة وقف "جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة القيم الإنسانية، وضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو إلى حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية".