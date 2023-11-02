السويد تطلق تحقيقا جديدا في بناء قدرتها النووية

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تعتزم السويد استكشاف بناء قدرتها النووية من خلال تحقيق حكومي جديد فيما تبحث البلاد عن سبل للوفاء باحتياجاتها المتنامية من الطاقة.

ووفقا لعرض قدمته حكومة يمين الوسط اليوم الخميس، سوف يركز التحقيق على تسريع تقييم التصاريح وكذلك تعديل رسوم الطلبات. كما سيحلل عملية إدارة النفايات النووية ولوائح الطوارئ ومناطق التخطيط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورمختاري القول في مؤتمر صحفي في ستوكهولم "تتمتع الطاقة النووية بدور مركزي وحاسم في تحولنا المناخي. وبالتالي نحتاج للبدء في توسع جوهري للطاقة النووية خلال هذه الفترة".

وقالت الحكومة إن البلاد تحتاج للتأقلم مع التطور التكنولوجي في نطاق السلامة النووية، بالإضافة لـ"تحسين الأوضاع لإتاحة كل من المفاعلات المعيارية الصغيرة وكذلك المفاعلات التقليدية في مزيد من المواقع".

ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة السويدية عن نتائج تحقيق آخر في سياسات المناخ والطاقة. واقترحت تلك النتائج إقامة اتفاقية سياسية وطويلة الأمد وواسعة بشأن مستقبل الطاقة النووية.