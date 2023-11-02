منظمة المرأة العربية: غزة تشهد مجزرة تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني

أدانت منظمة المرأة العربية ما تقوم به إسرائيل من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكدت المديرة العامة للمنظمة دكتورة فاديا كيوان أن ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا مجزرة ترتكب من أجل سحق الشعب الفلسطيني وإبادته ومحو قضيته.



ودعت كيوان الجميع للعمل معا من أجل السلام، مؤكدة على أن الإنسانية في عالمنا أصبحت بالفعل في خطر، و هو ما يستوجب أن نتحد لإنقاذها.



وأشار البيان إلى أنه بالرغم من ذهول العالم أمام المجازر المتلاحقة وآخرها مجزرة مخيم جباليا بالأمس القريب، فإن المجتمع الدولي يقف متفرجا عاجزا عن وقف الإعتداء الأعمى ضد المدنيين.



كما حذر البيان من أننا على منعطف خطر ، حيث إنهيار منظومة الإتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، والتي تؤسس للعدالة والسلام والتعاون بين كل الشعوب، مشيرا أن ما يحدث خطر داهم.