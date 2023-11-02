متحدث جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية في قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «القوات تخوض معارك ضارية في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن «القتال مع المقاومة أمس استمر عدة ساعات».

وأضاف في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن «القوات بمساندة جوية قتلت عددًا كبيرًا من عناصر المقاومة»، مدعيًا أنهم يواصلون التقدم نحو مواقع حماس الدفاعية.

وأشار إلى مواصلة تعميق العمليات والتقدم في القطاع حسب المخطط والأهداف التي حددتها بلاده، معقبًا: «الجهود مستمرة وسنواصل تقديم الذخيرة والأسلحة للقوات في ساحة المعركة».

ولفت إلى مواصلة مهاجمة حزب الله في الجبهة الشمالية، وتصفية الخلايا التي تحاول إطلاق الصواريخ على المدرعات والدبابات في إسرائيل.

وذكر أن «القوات هاجمت مواقع أطلقت منها القذائف في الحدود الشمالية»، مضيفًا: «نواجه برًا وجوًا أي محاولة للدخول إلى البلاد، ومستعدون للرد بقوة ضد كل من يحاول التقدم علينا في الشمال».