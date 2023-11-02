متحدث جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 332

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن عدد الأسرى ارتفع إلى 242، مشيرًا إلى ارتفاع القتلى بين الجنود إلى 332، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وناشد في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، المواطنين في الجبهة الداخلية الالتزام بالتعليمات الصادرة، تجنبًا لتعرضهم للمخاطر جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وطلب منهم البقاء داخل أماكن إقامتهم لمدة 10 دقائق حتى نهاية التوجيهات، معقبًا: «نعمل في يهودا وسامرا لإحباط عمليات حماس، والأمر متواصل ونحن مستعدون له».

كما ذكر أن القوات تخوض معارك ضارية في قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن «القتال مع المقاومة أمس استمر عدة ساعات».

ونوه بأن «القوات بمساندة جوية قتلت عددًا كبيرًا من عناصر المقاومة»، مدعيًا أنهم يواصلون التقدم نحو مواقع حماس الدفاعية.

وأشار إلى مواصلة تعميق العمليات والتقدم في القطاع حسب المخطط والأهداف التي حددتها بلاده، معقبًا: «الجهود مستمرة وسنواصل تقديم الذخيرة والأسلحة للقوات في ساحة المعركة».

ولفت إلى مواصلة مهاجمة حزب الله في الجبهة الشمالية، وتصفية الخلايا التي تحاول إطلاق الصواريخ على المدرعات والدبابات في إسرائيل.

وذكر أن «القوات هاجمت مواقع أطلقت منها القذائف في الحدود الشمالية»، مضيفًا: «نواجه برًا وجوًا أي محاولة للدخول إلى البلاد، ومستعدون للرد بقوة ضد كل من يحاول التقدم علينا في الشمال».