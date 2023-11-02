سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل القوات الإسرائيلية شن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وتنفيذ عدة اقتحامات في رام الله ونابلس وعدة مخيمات، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي أحدث اقتحام رصدته كاميرا «العربية» و«الحدث»، الخميس، توغل جنود إسرائيليون في منطقة رام الله، وأطلقوا الرصاص في عدة اتجاهات، واستهدفوا منطقة بث لـ«العربية» و«الحدث» على سطح أحد المباني. وانسحب الجنود الإسرائيليون في وقت لاحق من وسط رام الله.

رصاص إسرائيلي يصيب مكان البث المباشر للعربية في رام الله#العربية pic.twitter.com/S3OBlNohO2 — العربية (@AlArabiya) November 2, 2023

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في نابلس، واقتحم حي الطيرة برام الله، مضيفة أن مواجهات اندلعت مع شبان بالحي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز.

وأضافت أن الاقتحامات شملت أيضا مخيمي عقبة جبر جنوب أريحا، وعين السلطان شمالا، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين.

وأفاد موقع فلسطين اليوم أنه تم اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

ويشهد قطاع غزة قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ27، كما أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة.

فيما ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي في عملية غزة إلى 17، بعدما قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» إن الجيش أعلن اليوم الخميس مقتل ضابط إسرائيلي في الاجتياح البري شمال قطاع غزة.