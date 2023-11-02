وكيل التعليم بالمنيا يتفقد فعاليات مبادرة وطني داخل المدارس الابتدائية

أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أهمية دور المدرسة التربوي بجانب دورها التعليمي وإنها بيئة المناخ المناسب لاستثمار كل الموارد و الإمكانات والطاقات الكامنة عند مختلف الطلبة، وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية فيجب علينا جميعا أن نساهم في تنمية مهارات أبنائنا؛ لتمكينهم من المساهمة الفعالة في بناء المجتمع والوطن.

جاء ذلك أثناء زيارته إلى مدرسة التجريبية الابتدائية رقم 1، يرافقه الدكتور علي عبدالسلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، وهاني يسري مدير مكتب وكيل الوزارة، ومتابعة تفعيل مبادرة "وطني"، تحت شعار: "إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق".

وأشار الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إلى أن مبادرة "وطني" تهدف إلى رفع الوعي بالإنجازات الوطنية والمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور القيادة للارتقاء بالوطن من خلال تفعيل سلسلة متنوعة من الأنشطة، وبتطبيق آليات مختلفة للتنفيذ.

وأكد دور المؤسسات التعليمية في إعادة صياغة الشخصية المصرية، وإطلاق إمكاناتها من خلال بناء طالب معتز بذاته ومبدع ومسئول يفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها، وتعميق شعور الولاء والانتماء إلى الوطن في نفوس الطلاب.

وفي نهاية الجولة التفقدية، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر إلى مدير عام إدارة المنيا التعليمية، وإلى محمد طارق فولي مدير إدارة المدرسة على الجهد المبذول؛ للارتقاء بالعملية التعليمية.