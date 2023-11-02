صحة دمياط: أعدمنا 9 أطنان من الأغذية الفاسدة

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن إعدام حوالي 9 أطنان من الأغذية التالفة، بالإضافة إلى 1000 لتر من العصائر، والمشروبات، وزيت الطعام السابق استعماله؛ قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره.

وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل صحة دمياط، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن المديرية تمكنت أيضا من إعدام 3.5 طن متنوعة من الغذاء الفاسد، ما بين أسماك مجمدة، ومنتجات ألبان، وأرز، و430 لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية، وسحب 130 عينة غذائية لفحصها في المعامل المختصة لضمان سلامتها.

وأضاف عبدالجواد، أن جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، مستمرة في كبح جماح المخالفين لقوانين واشتراطات الأمن الغذائي، ووضعهم تحت طائلة القانون، حيث تضمنت الجولة التفتيشية 890 منشأة غذائية، وجد 470 منها تدار بدون ترخيص، و47 بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم غلقها إداريا وإيقاف العمل بها، كما تم تحرير 225 محضرا لوجود مخالفات متنوعة.

وشدد على ضرورة تتبع المخالفات، وعدم التهاون مع المذنبين ممن عرضوا حياة المواطنين للخطر، موجها الشكر للإدارة العامة للشئون الوقائية، تحت إشراف الدكتور عطية منصور.