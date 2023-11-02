أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن إطلاق معرض توظيف لسكان مشروعات المجموعة، وذلك بعد غد السبت ٤ نوفمبر في نادي مدينتي من الساعة ١٢.٠٠ ظهرا إلى ٧.٠٠ مساء.

وأكدت المجموعة -عبر صفحة جهاز مدينتي على فيسبوك- أن المعرض يوفر فرص عمل بمختلف المجالات داخل شركات المجموعة لحملة المؤهلات العليا من سكان مدينتي والرحاب ومشروعات المجموعة المختلفة.

وياتي تنظيم معرض التوظيف في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على تقديم خدمات متكاملة لقاطني مشروعاتها العمرانية، وحرصا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .

وتولي مجموعة طلعت مصطفى اهتماما كبيرا بملف المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات، وخصوصًا قطاعات التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتنمية المجتمعية، إذ توفر المجموعة فرص عمل لسكان مشروعاتها، كما توفر التدريب العملي لطلاب الجامعات بمشروعاتها المختلفة خلال اجازة الصيف لتأهيلهم لسوق العمل، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية، كما توفر فرص عمل للمتميزين منهم بعد التخرج.

كما تساهم مجموعة طلعت مصطفى في برنامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال دعم مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تخرج منها مئات الطلاب وانخرطوا فورًا في سوق العمل.