﻿﻿عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا: الاحتلال استهدف منزلها عقب وصولها إليه بنصف ساعة

كشف الدكتور جمعة السقا، عن تفاصيل استشهاد ابنة شقيقه الفنانة الفلسطينية إيناس السقا، نتيجة للقصف العدواني الإسرائيلي في كل أنحاء قطاع غزة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن خبر وفاتها، أمس، كان بمثابة الفاجعة والصدمة الكبيرة جدا، مضيفا أن ابنة شقيقه كانت إنسانة مسالمة وفنانة حساسة مرفهة وليس لها أي انتماءات سياسية على الإطلاق وكل اهتمامها منصب على أسرتها وعملها فقط.



ولفت إلى أنها تركت منزلها الذي كان مهددا بالقصف، والتحقت بمركز إيواء خاص بالكنيسة الأرثوذكسية وأيضا تم إخلاؤه بعد تهديد الاحتلال بقصفه، منوها بأن إحدى العائلات استضافتها في منزلها نظرا لعدم معرفتها إلى أي مكان تذهب لتحتمي به، ولكن البيت تعرض للقصف أيضا وانهار على رأس ساكنيه.



وأشار إلى أنها بعد أن دخلت هذا المنزل بنصف ساعة وأبلغت الأسرة بوجودها، علمت عائلتها بتعرض المنزل للقصف، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تتمعن في استهداف المدنيين.



وأوضح أنه تم التعرف على جثثها بمستشفى الشفاء، وابنتيها، هذا إلى جانب إصابة ابنة أخرى بكسور، ولكن ما زال نجلها تحت الأنقاض رغم استشهاد، لعدم وجود معدات لرفع الخرسان المنهار فوق جسمانه.