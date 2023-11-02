باكستان: إجراء الانتخابات العامة في 8 فبراير المقبل

أعلن مكتب الرئاسة في باكستان أنه تقرر، إجراء الانتخابات العامة في البلاد، يوم الثامن من فبراير المقبل، ليضع بذل حدا للتكهنات، ولينهي حالة الغموض في هذا الشأن.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس عارف علوي اليوم الخميس: "اتخذ بالإجماع قرار بإجراء الانتخابات العامة يوم 8 فبراير".

ورحبت معظم الأحزاب السياسية بالقرار.

وفي وقت سابق اليوم، وجه كبير القضاة قصي فايز عيسى اللجنة الانتخابية في باكستان بالتشاور مع الرئيس بشأن موعد إجراء الانتخابات.

وكان من المقرر أن تجرى عملية الاقتراع في غضون 90 يوما من حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتنتهي المهلة يوم 7 نوفمبر الجاري.

لكن اللجنة الانتخابية قالت إنه ليس من الممكن إجراء الانتخابات قبل وضع حدود الدوائر الانتخابية البرلمانية وفقا لإحصاء سكاني جديد، أظهر زيادة كبيرة في تعداد السكان.

وأثار التأجيل تكهنات بأن الجيش القوي، الذي يحكم باكستان منذ عقود، يريد مواصلة حكمه عبر حكومة تصريف الأعمال بدلا من السماح بإجراء انتخابات.