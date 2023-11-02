ألمانيا تكشف عن هوية البحارة المتوفيين جراء اصطدام سفينتي شحن

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة هامبورج، اليوم الخميس، أن الضحايا الخمس الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم سفينتي شحن في بحر الشمال هم رجال من الفلبين وإندونيسيا وروسيا.

وأوضح الادعاء أن القبطان المتوفى - 48 عاما، ينحدر من الفلبين، مشيرا إلى أنه غرق وأنه أمكن انتشال جثته.

كانت سفينتا الشحن "فيريتي" و"بوليسي" اصطدمتا في بحر الشمال في جنوب غرب جزيرة هيلجولاند في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وعلى إثر الحادث غرقت السفينة "فيريتي".

وتعتقد السلطات أن الحادث أدى إلى وفاة خمسة بحارة كان تم إعلان أربعة منهم تتراوح أعمارهم بين 43 و47 عاما في عداد المفقودين، وهؤلاء الخمسة أعضاء في طاقم السفينة "فيريتي"، وقد أمكن إنقاذ اثنين من طاقم هذه السفينة.

وكان الحادث وقع على بعد حوالي 22 كيلومترا جنوب غرب جزيرة هيلجولاند و31 كيلومترا شمال شرق جزيرة لانجيوج في منطقة تشهد حركة مرورية كثيفة للسفن.

وكانت عدة سفن إنقاذ من هيئة الإنقاذ والبحث البحري الألمانية وسفن أخرى رسمية شاركت في عملية البحث عن المفقودين.

وقالت القيادة المركزية للطوارئ البحرية في ألمانيا، إن سفينة الشحن "فيريتي" التي يبلغ طولها 91 مترا وترفع علم بريطانيا، كانت تحمل ألواحا معدنية كبيرة.

وكانت السفينة المملوكة لشركة الشحن البريطانية الهولندية فارشام شيبس، في طريقها من بريمن إلى ميناء إمنجهام على ساحل بحر الشمال الإنجليزي.

وكانت سفينة الشحن الأخرى الأكبر "بوليسي" التي يبلغ طولها 190 مترا، في طريقها من هامبورج إلى لا كورونيا بإسبانيا وتبحر تحت علم البهاما، وتمكنت من العودة إلى كوكسهافن بألمانيا بقدرتها الذاتية.